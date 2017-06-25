Моуринью нацелился на лучшего бомбардира АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью нацелился на лучшего бомбардира английской Премьер-Лиги Харри Кейна из лондонского "Тоттенхэма".

Как информирует Sunday Mirror, наставник "красных дьяволов" поставил 23-летнего нападающего "шпор" выше в трансферных приоритетах своего клуба, нежели ведущего "снайпера" мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Однако главным препятствием на пути перехода игрока сборной Англии в "Юнайтед" может стать его трансферная стоимость в 110 млн евро.

В завершившемся сезоне Кейн забил 35 мячей и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, фанаты "Манчестер Юнайтед" определились с новым капитаном команды. | soccernews.ru