Моуринью нацелился на лучшего бомбардира АПЛ

Теги харри кейнкриштиану роналдужозе моуриньюреал мадридманчестер юнайтедтоттенхэм

Моуринью нацелился на лучшего бомбардира АПЛГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью нацелился на лучшего бомбардира английской Премьер-Лиги Харри Кейна из лондонского "Тоттенхэма".

Как информирует Sunday Mirror, наставник "красных дьяволов" поставил 23-летнего нападающего "шпор" выше в трансферных приоритетах своего клуба, нежели ведущего "снайпера" мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Однако главным препятствием на пути перехода игрока сборной Англии в "Юнайтед" может стать его трансферная стоимость в 110 млн евро.

В завершившемся сезоне Кейн забил 35 мячей и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, фанаты "Манчестер Юнайтед" определились с новым капитаном команды. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов