Моуринью нацелился на одного из лидеров "Реала"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определил Тони Крооса, как главную кандидатуру на усиление центральной зоны.
Как сообщает AS, португальский специалист планирует в следующем сезоне использовать в центре поля связку Кроос - Погба.
Отметим, что соглашение Крооса с "Реалом" действует до 2021 года.
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|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31