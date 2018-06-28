Моуринью нацелился на одного из лидеров "Реала"

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Моуринью нацелился на одного из лидеров "Реала"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определил Тони Крооса, как главную кандидатуру на усиление центральной зоны.

Как сообщает AS, португальский специалист планирует в следующем сезоне использовать в центре поля связку Кроос - Погба.

Отметим, что соглашение Крооса с "Реалом" действует до 2021 года.

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