Моуринью нацелился на защитника "Барселоны"

Теги манчестер юнайтедбарселонасамюэль умтитижозе моуринью

Моуринью нацелился на защитника "Барселоны"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет усилить оборону своей команды за счёт защитника "Барселоны" Самюэля Умтити.

Как сообщает Express, "красные дьяволы" готовы заплатить за 24-летнего француза более 56 миллионов евро.

В этом сезоне Умтити сыграл за "Барселону" 19 матчей во всех турнирах.

Не пропустите: "Барселона" опасается, что Умтити уедет в АПЛ. | http://soccernews.ru

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