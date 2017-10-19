Моуринью начал переговоры о продлении контракта с "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью начал переговоры о продлении контракта со своим клубом.

Как информирует ESPN, новое соглашение португальского специалиста с "красными дьяволами" будет рассчитано до лета 2022-го года. По новому контракту оклад 54-летнего наставника должен значительно вырасти.

Напомним, Матич дал характеристику Моуринью в повседневной жизни. | soccernews.ru