Моуринью: "Надеюсь, что Байи и Ибрагимович восстановятся к матчам Лиги Чемпионов"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о сроках восстановления травмированных игроков - защитника Эрик Байи и нападающего Златана Ибрагимовича.

"Байи и Ибрагимович тренируются индивидуально. Пока что они не готовы к возвращению в строй. Я надеюсь, что он смогут играть к матчам Лиги Чемпионов, к концу февраля", - приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что Байи не играет с ноября, а Ибрагимович в последний раз выходил на поле в декабре.

В 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Севильей". Первый матч в Испании пройдет 21 февраля, ответный в Англии – 13 марта.

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