Моуринью: "Надеюсь, Кейн поможет "Тоттенхэму" в конце сезона"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Харри Кейна.

Напомним, капитан "шпор" был травмирован в матче 21-го тура АПЛ с "Саутгемптоном" (0:1) 1 января. У 26-летнего футболиста разрыв левого подколенного сухожилия.

"Восстановление идет неплохо. Надеемся увидеть Харри в трех, четырех или пяти матчах. Ожидания позитивные, все идет хорошо", - цитирует португальца The Guardian.

"Тоттенхэм" занимает 6 место в турнирной таблице АПЛ.

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