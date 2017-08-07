Моуринью: "Надеюсь, Спаллетти сможет выиграть что-то для нас"

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Моуринью: "Надеюсь, Спаллетти сможет выиграть что-то для нас"Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью пожелал удачи нынешнему наставнику миланского "Интера" Лучано Спаллетти.

"Правда состоит в том, что с тех пор, как я ушел, все тренеры "Интера" получали те же самые сообщения от меня. Я хочу, чтобы они выигрывали трофеи для "Интера", и когда я говорю "Интер", я имею в виду нас. Спаллетти получил то же сообщение, которое я посылал Гасперини, Раньери, Маццарри... всем, кто приходил в "Интер" - их было слишком много, чтобы назвать всех... Я надеюсь, что Лучано сможет дать стабильность команде и выиграть что-то для нас", - цитирует португальского специалиста Football Italia.

Напомним, Моуринью будет готов включиться в борьбу за Бэйла. | soccernews.ru

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