Моуринью: "Надеюсь вернуться к работе этим летом"
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что хочет этим летом вернуться к работе. Об этом сообщает Goal.
"У меня много хороших качество, одно из которых - уважение к руководству клубов.
Когда я ушел с поста главного тренера "Манчестер Юнатйед, я знал, что хочу возобновить работу летом. Очень надеюсь вернуться к тренерской работе, которую я очень люблю", - сказал Моуринью.
Напомним, в декабре 2018 года португалец покинул пост главного тренера "МЮ". Он также возглавлял "Бенфику", "Лейрию", "Порту", "Челси" (дважды), "Интер" и "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16