Моуринью: "Надеюсь вернуться к работе этим летом"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что хочет этим летом вернуться к работе. Об этом сообщает Goal.

"У меня много хороших качество, одно из которых - уважение к руководству клубов.

Когда я ушел с поста главного тренера "Манчестер Юнатйед, я знал, что хочу возобновить работу летом. Очень надеюсь вернуться к тренерской работе, которую я очень люблю", - сказал Моуринью.

Напомним, в декабре 2018 года португалец покинул пост главного тренера "МЮ". Он также возглавлял "Бенфику", "Лейрию", "Порту", "Челси" (дважды), "Интер" и "Реал".

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