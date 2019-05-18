Моуринью: "Надеюсь вернуться к работе этим летом"

2 Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью: "Надеюсь вернуться к работе этим летом"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что хочет этим летом вернуться к работе. Об этом сообщает Goal.

"У меня много хороших качество, одно из которых - уважение к руководству клубов. 

Когда я ушел с поста главного тренера "Манчестер Юнатйед, я знал, что хочу возобновить работу летом. Очень надеюсь вернуться к тренерской работе, которую я очень люблю", - сказал Моуринью.

Напомним, в декабре 2018 года португалец покинул пост главного тренера "МЮ". Он также возглавлял "Бенфику", "Лейрию", "Порту", "Челси" (дважды), "Интер" и "Реал".

А еще: Моуринью - о "Манчестер Юнайтед": "Время расставило всё на свои места"| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карыч
Карыч

Зачем? Опять автобусы строить?

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Давай, к нам в Спортак! А то новый тренер уже сломался, Глушак уже не тащит, Комбар стареет( .......Тем более, что таких Топ клубов как Манчестер Юнайтед, который ты опустил ниже плинтуса, перегрызшись со всеми игроками - тебе всё равно уже не видать как собственных ушей!

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