Моуринью "наехал" на Бэйла на тренировке

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью отругал валлийского нападающего команды Гарета Бэйла.

"Ты хочешь остаться тут или вернуться в "Реал" и не играть в футбол?" – сказал Моуринью валлийцу во время тренировки.

Бэйл принадлежит "Реалу", а за "Тоттенхэм" выступает на правах аренды.

В нынешнем сезоне 31-летний Бэйл провел за "Тоттенхэм" 12 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2022 года.

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