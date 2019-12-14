Моуринью "наехал" на Орье

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Моуринью "наехал" на Орье

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью жёстко поговорил с защитником своей команды Сержем Орье.

Footmercato приводит следующую цитату португальского специалиста: "Если ты думаешь, что сможешь высмеивать меня в социальных сетях, как ты это делал с другими своими бывшими тренерами, ты ошибаешься".

Напомним, что Моуринью возглавил "шпор" 20 ноября, сменив у руля команды Маурисио Почеттино.

26-летний Орье в текущем сезоне сыграл за "Тоттенхэм" 14 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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