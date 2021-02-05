Моуринью нахамил журналистке в ответ на вопрос о Бэйле

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Моуринью нахамил журналистке в ответ на вопрос о Бэйле

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью не сдержал эмоций после проигранного дерби с "Челси" (0:1).

Журналистка Элисон Бендер спросила у португальца, почему он не выпустил на поле Гарета Бэйла. Тренер ответил на надоевший вопрос хамством.

"Почему я не выпустил Бэйла? Хороший вопрос, но вы не заслуживаете на него ответа", - сказал Моуринью.

Арендованный у мадридского "Реала" Бэйл сыграл за "Тоттенхэм" 15 матчей и забил 4 гола.

Не пропустите: Моуринью установил личный антирекорд из-за поражения от "Челси". | http://soccernews.ru
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