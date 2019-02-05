Моуринью наказан тюремным заключением за сокрытие налогов
Испанский суд вынес приговор португальского тренеру Жозе Моуринью, который обвинялся в сокрытии доходов, сообщает El Pais.
По сведениям источника, португалец приговорен к 12 месяцам тюрьмы, но сможет отбыть этот срок условно. Также Моуринью заплатит штраф в размере двух миллионов евро. Сумма штрафа могла составить 3,3 миллиона, если бы специалист не принял обвинения.
Моуринью обвинялся в том, что в 2011-2012 годах, когда он тренировал "Реал", скрыл доходы в размере двух миллионов евро, которые получил за использование своих имиджевых прав.
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