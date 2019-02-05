Моуринью наказан тюремным заключением за сокрытие налогов

Теги жозе моуриньюреал мадрид

Моуринью наказан тюремным заключением за сокрытие налогов

Испанский суд вынес приговор португальского тренеру Жозе Моуринью, который обвинялся в сокрытии доходов, сообщает El Pais.

По сведениям источника, португалец приговорен к 12 месяцам тюрьмы, но сможет отбыть этот срок условно. Также Моуринью заплатит штраф в размере двух миллионов евро. Сумма штрафа могла составить 3,3 миллиона, если бы специалист не принял обвинения.

Моуринью обвинялся в том, что в 2011-2012 годах, когда он тренировал "Реал", скрыл доходы в размере двух миллионов евро, которые получил за использование своих имиджевых прав.

Не пропустите: Моуринью упал на хоккее в Балашихе. Теперь вы видели все. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Суд принял важное решение по Глушакову

Суд принял важное решение по Глушакову

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 22 50
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 22 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 22 42
4 Севилья Севилья 22 36
5 Хетафе Хетафе 22 32
6 Бетис Бетис 22 32
7 Алавес Алавес 22 32
8 Валенсия Валенсия 22 30
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 22 30
10 Эйбар Эйбар 22 29
11 Леванте Леванте 22 27
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 22 26
13 Леганес Леганес 22 26
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 22 25
15 Эспаньол Эспаньол 22 25
16 Сельта Виго Сельта Виго 22 24
17 Жирона Жирона 22 24
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 22 23
19 Вильярреал Вильярреал 22 19
20 Уэска Уэска 22 15
Полная таблица

топ-5 тегов