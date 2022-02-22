Моуринью наказан за жест в адрес арбитра

Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью дисквалифицирован на два матча чемпионата Италии, сообщает Football Italia.

Такое наказание наложено на португальского специалист за жест в адрес главного арбитра Луки Пайретто по окончании матча 26-го тура Серии А с "Вероной" (2:2). Моуринью приложил руку к уху и жестом изобразил телефонный звонок. Таким образом португалец, возможно, намекнул на связь отца Пайретто с Кальчополи, судейским скандалом, который произошел в Италии в 2006 году.

Следовательно, Моуринью не сможет руководить "Ромой" в ближайших матчах со "Специей" (27 февраля) и "Аталантой" (6 марта).

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