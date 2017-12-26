Моуринью намекнул на необходимость усиления состава для борьбы за чемпионство

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Моуринью намекнул на необходимость усиления состава для борьбы за чемпионство

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал комментарии после матча с "Бернли" (2:2).

"Когда вы называете "Манчестер Юнайтед" большим клубом, то считаете ли вы, что "Милан" не является таковым? Как думаете, "Реал" не настолько большой клуб, как мы? А "Интер"?

Одно дело - большой клуб, а другое - большая футбольная команда, которая не является одной из лучших в мире, чтобы говорить об обязательствах выиграть АПЛ. У "Тоттенхэма" такого обязательства нет, ведь у клуба нет такой истории, как у нас. У "Арсенала" нет такой необходимости, у "Челси".

"Манчестер Сити" приобретает защитников по цене форвардов, поэтому, говоря о больших футбольных клубах, вы говорите об истории этих клубов" - приводит слова Моуринью Manchester Evening News.

Отметим, что "МЮ" при Моуринью потратил на трансферах 322 миллиона евро.

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