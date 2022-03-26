Моуринью намерен летом перестроить полузащиту "Ромы"

Фото твиттер "Ромы"

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью задумался об изменениях в составе своей команды по окончании сезона.

По информации Calciomercato, португальский специалист не очень доволен линией полузащиты. Среди хавбеков тренер считает неприкасаемым только Лоренцо Пеллегрини.

Будущее в клубе Жордана Верету, Бриана Кристанте, Генриха Мхитаряна и арендованного у "Порту" Сержиу Оливейры пока под вопросом.

"Рома" идёт на пятом месте в Серии А. Также "волки" пробились в 1/4 финала Лиги Конференций.

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