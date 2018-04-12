Моуринью намерен нанести серьезный удар по "Барселоне"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью намерен нанести серьезный удар по каталонской "Барселоне".
Так, по сведениям Daily Mail, наставник "красных дьяволов" всерьез нацелился на ведущего защитника "сине-гранатовых" Самюэля Умтити. Ближайшим летом француз станет одной из главных трансферных целей его клуба.
В нынешнем сезоне Умтити сыграл 36 матчей за "Барселону". Результативными действиями в них он не отметился.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Ромы".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|32
|71
|3
|Ливерпуль
|33
|67
|4
|Тоттенхэм
|32
|67
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|32
|54
|7
|Бернли
|32
|49
|8
|Лестер Сити
|32
|43
|9
|Эвертон
|33
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|38
|11
|Борнмут
|33
|38
|12
|Уотфорд
|33
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|35
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|32
|32
|16
|Хаддерсфилд Таун
|33
|32
|17
|Кристал Пэлас
|33
|31
|18
|Саутгемптон
|32
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|33
|21