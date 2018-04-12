Моуринью намерен нанести серьезный удар по "Барселоне"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью намерен нанести серьезный удар по каталонской "Барселоне".

Так, по сведениям Daily Mail, наставник "красных дьяволов" всерьез нацелился на ведущего защитника "сине-гранатовых" Самюэля Умтити. Ближайшим летом француз станет одной из главных трансферных целей его клуба.

В нынешнем сезоне Умтити сыграл 36 матчей за "Барселону". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Ромы".