Моуринью намерен нарушить правило социальной дистанции из-за Анчелотти
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, что он собирается нарушить правило социальной дистанции из-за наставника "Эвертона" Карло Анчелотти.
"Я думаю, что в футболе все восхищаются Анчелотти. Он является одним из лучших тренеров в мире за последние 20 лет. Тот факт, что он работает в Премьер-лиге, это честь для турнира. Это честь для "Эвертона", что он их тренирует. Карло - фантастический человек. Я хочу нарушить правило социальной дистанции и обнять его, так как он мне очень нравится", - приводит слова Моуринью ВВС.
Матч "Тоттенхэм" - "Эвертон" состоится завтра, 6 июля.
Не пропустите: Моуринью оценил перспективы "Тоттенхэма" на попадание в топ-6 по итогам сезона АПЛ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18