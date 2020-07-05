Моуринью намерен нарушить правило социальной дистанции из-за Анчелотти

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Моуринью намерен нарушить правило социальной дистанции из-за Анчелотти

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, что он собирается нарушить правило социальной дистанции из-за наставника "Эвертона" Карло Анчелотти

"Я думаю, что в футболе все восхищаются Анчелотти. Он является одним из лучших тренеров в мире за последние 20 лет. Тот факт, что он работает в Премьер-лиге, это честь для турнира. Это честь для "Эвертона", что он их тренирует. Карло - фантастический человек. Я хочу нарушить правило социальной дистанции и обнять его, так как он мне очень нравится", - приводит слова Моуринью ВВС.

Матч "Тоттенхэм" - "Эвертон" состоится завтра, 6 июля.

Не пропустите: Моуринью оценил перспективы "Тоттенхэма" на попадание в топ-6 по итогам сезона АПЛ. | http://soccernews.ru
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