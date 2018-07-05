Моуринью намерен перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

"Манчестер Юнайтед" нацелился на вингера "Сток Сити" Джердана Шакири, информирует The Sun.

По сведениям издания, в подписании 26-летнего игрока "гончаров", на которого также претендует "Ливерпуль", заинтересован лично главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Наставника манкунианцев приятно удивила игра швейцарца на Чемпионате Мира в России.

В прошлом сезоне Шакири забил 8 мячей и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за "Сток Сити".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" желает обменять Дармиана на форварда "Ювентуса". | soccernews.ru