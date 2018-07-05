Моуринью намерен перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

Теги манчестер юнайтедливерпульсток ситиджердан шакири

Моуринью намерен перехватить трансферную цель "Ливерпуля""Манчестер Юнайтед" нацелился на вингера "Сток Сити" Джердана Шакири, информирует The Sun.

По сведениям издания, в подписании 26-летнего игрока "гончаров", на которого также претендует "Ливерпуль", заинтересован лично главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Наставника манкунианцев приятно удивила игра швейцарца на Чемпионате Мира в России.

В прошлом сезоне Шакири забил 8 мячей и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за "Сток Сити".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" желает обменять Дармиана на форварда "Ювентуса". | soccernews.ru

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