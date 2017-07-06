Моуринью намерен предпринять новую попытку заполучить Варана

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Моуринью намерен предпринять новую попытку заполучить ВаранаГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью намерен предпринять новую попытку заполучить защитника мадридского "Реала" Рафаэля Варана.

Как информирует испанская пресса, "красные дьяволы" вполне могут сделать по 24-летнему беку предложение, от которого королевскому клубу будет трудно отказаться. Однако, если президент "сливочных" Флорентино Перес вполне может пойти на продажу француза, то ярым противником расставания с ним будет главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Мораты. | soccernews.ru

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