Моуринью намерен вернуться в "Реал"



Португальский тренер Жозе Моуринью отказался от нескольких предложений, так как хочет вновь возглавить "Реал", сообщает AS.

По сведениям издания, Моуринью ждет, когда пост наставника королевского вновь станет вакантным и надеется, что "Реал" пригласит именно его.

56-летний португалец тренировал "Реал" с 2010 по 2013 годы. За этот период клуб по одному разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

В данный момент главным тренером мадридского клуба является Зинедин Зидан.

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