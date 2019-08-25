Моуринью намерен вернуться в "Реал"

2 Теги реал мадриджозе моуринью

Моуринью намерен вернуться в "Реал"
Португальский тренер Жозе Моуринью отказался от нескольких предложений, так как хочет вновь возглавить "Реал", сообщает AS.

По сведениям издания, Моуринью ждет, когда пост наставника королевского вновь станет вакантным и надеется, что "Реал" пригласит именно его.

56-летний португалец тренировал "Реал" с 2010 по 2013 годы. За этот период клуб по одному разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

В данный момент главным тренером мадридского клуба является Зинедин Зидан.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Этот тренер-уже отработанный материал.У него нет новых идей,старые-уже всеми раскрыты,в Реале ему не дадут много возможностей и шанс,перестроить команду,даже если он и сменит пол-состава,вроде по информации Marca в случае прихода он продаст Бензему,Рамоса и Марсело,то я бы посомотрел на кого он сделает ставку,в Реале нескольких парней из кантеры он активно использовал,пусть и не в основе.

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jugulator
Пьянь

Опять будет жаловаться на газон на Камп Ноу.

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