Моуринью намерен заполучить Бэйла, несмотря на его частые травмы

Теги манчестер юнайтедреал мадриджозе моуриньюгарет бэйл

Моуринью намерен заполучить Бэйла, несмотря на его частые травмыГлавный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью намерен заполучить вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, несмотря на его частые травмы.

Так, по информации The Sun, наставник "красных дьяволов" уже уведомил руководство своего клуба о своем желании. Ввиду этого "Юнайтед" планирует выделить на трансфер валлийца рекордные для себя 100 миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Моуринью. | soccernews.ru

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