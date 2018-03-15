Моуринью намерен затребовать от "Манчестер Юнайтед" больше денег на трансферы
чеГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью намерен затребовать от руководства своего клуба увеличения бюджета на летние трансферы.
Так, по сведениям Mirror, в ближайшее время португальский специалист рассчитывает встретиться со своими работодателями, чтобы обсудить предстоящую работу на трансферном рынке. При этом наставник "Юнайтед" планирует попросить, чтобы руководство выделило на эти цели сумму гораздо большую, нежели планировалось изначально.
Напомним, Моуринью определился с приоритетными трансферными целями на лето. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|81
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Ливерпуль
|30
|60
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|30
|37
|10
|Уотфорд
|30
|36
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|12
|Борнмут
|30
|33
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|30
|31
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|17
|Саутгемптон
|30
|28
|18
|Кристал Пэлас
|30
|27
|19
|Сток Сити
|30
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|30
|20