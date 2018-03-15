Моуринью намерен затребовать от "Манчестер Юнайтед" больше денег на трансферы

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью намерен затребовать от "Манчестер Юнайтед" больше денег на трансферычеГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью намерен затребовать от руководства своего клуба увеличения бюджета на летние трансферы.

Так, по сведениям Mirror, в ближайшее время португальский специалист рассчитывает встретиться со своими работодателями, чтобы обсудить предстоящую работу на трансферном рынке. При этом наставник "Юнайтед" планирует попросить, чтобы руководство выделило на эти цели сумму гораздо большую, нежели планировалось изначально.

Напомним, Моуринью определился с приоритетными трансферными целями на лето. | soccernews.ru

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