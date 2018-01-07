Моуринью намерен затребовать у руководства "Манчестер Юнайтед" сделать очередное дорогостоящее приобретение

Теги манчестер юнайтедгарет бэйлреал мадриджозе моуринью

Моуринью намерен затребовать у руководства "Манчестер Юнайтед" сделать очередное дорогостоящее приобретениеГлавный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью намерен затребовать у руководства своего клуба сделать очередное дорогостоящее приобретение.

Так, по сведениям le10sport, который ссылается на британскую прессу, наставник "красных дьяволов" планирует попросить выделить средства на трансфер вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла. Трансфер 28-летнего валлийца оценивается в 80-100 миллионов евро.

Напомним, у "Манчестер Юнайтед" появились серьезные конкуренты в борьбе за Озила. | soccernews.ru

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