Моуринью: "Наша цель завтра - выйти из группы"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал предстоящую игру против "Бенфики".

"Наша цель завтра - выйти из группы. Десяти очков должно хватить для этого. Главная задача - занять первое место. Ничья - тоже приемлемый результат. Мы знаем, на что способна "Бенфика", и понимаем, что игра будет сложной. "Бенфика" будет играть на победу, ведь это ее последняя возможность зацепиться за путевку в плей-офф. Будет сложно" - приводит слова Моуринью сайт УЕФА.

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