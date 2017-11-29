Моуринью нашел необычное объяснение слабой результативности Лукаку в последних играх

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью нашел необычное объяснение слабой результативности форварда своей команды Ромелу Лукаку в последних играх.

" Мне кажется, ему нужен хороший контракт с производителем футбольной обуви, потому что на данный момент у него нет соглашения с каким-либо из брендов. Именно поэтому он выступает в черных бутсах. Его соглашение истекло, и теперь он ждет хорошего предложения. Я думаю, ему нужен производитель, который предоставит ему отличную обувь и хорошо ему заплатит, после чего он снова начнет забивать ", - цитирует наставника "красных дьяволов" le10sport.

В последних 11 матчах за "Манчестер Юнайтед" Лукаку забил всего 1 мяч.

Напомним, манчестерские гранды интересуются защитником "Севильи". | soccernews.ru