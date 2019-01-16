Моуринью нашел новое место работы

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Моуринью нашел новое место работы

Португальский специалист Жозе Моуринью будет работать экспертом на beIN SPORTS, сообщает The Times.

По сведениям издания, Моуринью проведет анализ матча Кубка Азии Саудовская Аравия - Катар, а также поединка чемпионата Англии "Арсенал" - "Челси". За эту работу португальцу заплатят 67 тысяч евро.

Стоит отметить, что во время работы на ТВ Моуринью не сможет ничего говорить о "Манчестер Юнайтед", так как у него действует подписанное с клубом соглашение о неразглашении подробностей своей отставки.

Напомним, что "МЮ" уволил Моуринью 18 декабря после серии неудовлетворительных результатов.

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