Моуринью нашел новое место работы
Португальский специалист Жозе Моуринью будет работать экспертом на beIN SPORTS, сообщает The Times.
По сведениям издания, Моуринью проведет анализ матча Кубка Азии Саудовская Аравия - Катар, а также поединка чемпионата Англии "Арсенал" - "Челси". За эту работу португальцу заплатят 67 тысяч евро.
Стоит отметить, что во время работы на ТВ Моуринью не сможет ничего говорить о "Манчестер Юнайтед", так как у него действует подписанное с клубом соглашение о неразглашении подробностей своей отставки.
Напомним, что "МЮ" уволил Моуринью 18 декабря после серии неудовлетворительных результатов.
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|4
|Брага
|34
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