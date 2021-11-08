Моуринью нашел причину неудач "Ромы" в последних матчах
Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью определился с причиной неудач римского клуба, сообщает Il Messagero.
По сведениям источника, португальский специалист недоволен футболистами и трансферами итальянского клуба. Из-за этого у наставника произошел конфликт со спортивным директором "Ромы" Тьяго Пинто.
Стоит отметить, что в последних семи матчах "Рома" одержала всего одну победу. В Серии А римляне занимают шестое место, набрав в 12 турах 19 очков.
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