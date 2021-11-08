Моуринью нашел причину неудач "Ромы" в последних матчах

1 Теги ромажозе моуринью

Моуринью нашел причину неудач "Ромы" в последних матчах

Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен 

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью определился с причиной неудач римского клуба, сообщает Il Messagero.

По сведениям источника, португальский специалист недоволен футболистами и трансферами итальянского клуба. Из-за этого у наставника произошел конфликт со спортивным директором "Ромы" Тьяго Пинто.

Стоит отметить, что в последних семи матчах "Рома" одержала всего одну победу. В Серии А римляне занимают шестое место, набрав в 12 турах 19 очков.

Не пропустите: Моуринью назвал причину поражения "Ромы" от "Венеции". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Снова у Моура футболисты не те , трансферы ему не нравятся ... Пора завязывать с тренерской карьерой , друг!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" ярко представила Хави (видео)

"Барселона" ярко представила Хави (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов