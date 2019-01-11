Моуринью нашел себе временное занятие

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Моуринью нашел себе временное занятие

Известный португальский тренер Жозе Моуринью станет футбольным комментатором.

Как сообщает A Bola, Моуринью будет комментировать игры Кубка Азии на катарском телеканале beIN Sports.

Кроме того, Моуринью поработает на лондонском дерби между "Арсеналом" и "Челси", которое запланировано на 19 января.

Напомним, что в декабре прошлого года Моуринью был уволен с поста тренера "Манчестер Юнайтед".

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