Моуринью нашел себе временное занятие
Известный португальский тренер Жозе Моуринью станет футбольным комментатором.
Как сообщает A Bola, Моуринью будет комментировать игры Кубка Азии на катарском телеканале beIN Sports.
Кроме того, Моуринью поработает на лондонском дерби между "Арсеналом" и "Челси", которое запланировано на 19 января.
Напомним, что в декабре прошлого года Моуринью был уволен с поста тренера "Манчестер Юнайтед".
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