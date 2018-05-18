Моуринью нашел замену Валенсии

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Моуринью нашел замену Валенсии

Защитник "Монако" Джибриль Сидибе попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Le10Sport, наставник манкунианцев Жозе Моуринью считает, что 25-летний игрок может стать идеальной заменой для Антонио Валенсии.

В этом сезоне на счету Сидибе 3 гола и 7 ассистов в 34 матчах.

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