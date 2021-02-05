Моуринью настаивает, что может завоевать титул "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал последние результаты команды.

"Я ежедневно сам оказываю на себя давление. Мне не нужны другие люди для этого. Вы говорите, что с 2012 года команда не проигрывала три матча подряд, так? Все правильно. Сколько уже лет "Тоттенхэм" не может выиграть титул? С 1961 года? Я смогу добыть один", — сказал Моуринью на пресс-конференции.