Моуринью настаивает, что может завоевать титул "Тоттенхэмом"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал последние результаты команды.
"Я ежедневно сам оказываю на себя давление. Мне не нужны другие люди для этого. Вы говорите, что с 2012 года команда не проигрывала три матча подряд, так? Все правильно. Сколько уже лет "Тоттенхэм" не может выиграть титул? С 1961 года? Я смогу добыть один", — сказал Моуринью на пресс-конференции.
В сезоне-1960/1961 "Тоттенхэм" стал чемпионом Англии.
В текущем сезоне "шпоры" занимают 8 место в турнирной таблице после 21 сыгранного матча. В их активе 33 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18