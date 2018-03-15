Моуринью настаивает на покупке одного из лидеров "Челси"

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Моуринью настаивает на покупке одного из лидеров "Челси"

"Манчестер Юнайтед" может приобрести вингера "Челси" Виллиана.

Как сообщает Sky Sports, в этом трансфере лично заинтересован наставник "МЮ" Жозе Моуринью, который ранее уже работал с бразильским футболистом.

Ориентировочная сумма трансфера Виллиана составляет 60 миллионов евро.

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