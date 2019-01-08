Моуринью назвал два условия для возвращения в "Реал"

Теги жозе моуриньюреал мадрид

Моуринью назвал два условия для возвращения в "Реал"

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью почти согласился возглавить "Реал". Об этом информируют испанские СМИ.

Для того, чтобы это случилось, клуба необходимо выполнить несколько условий.

По данным издания, президент клуба Флорентино Перес уже встречался с Моуринью, который заявил, что готов вернуться в Мадрид, если "Реал" зимой купил центрального полузащитника и нападающего.

"Реал" занимает 5 место в чемпионате Испании, набрав 30 очков.

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