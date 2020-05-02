Моуринью назвал единственное поражение, заставившее его плакать
Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, после какого матча он не смог сдержать слёз.
"Поражение "Реала" от "Баварии" в серии пенальти в Лиге Чемпионов сезона 2011/12. Той ночью единственный раз в тренерской карьере я плакал после матча. Хорошо это помню. Мы с помощником Айтором Каранкой остановились в машине перед моим домом и оба заплакали. Было очень тяжело, потому что мы были лучшими в том сезоне", - цитирует Моуринью Marca.
Напомним, что 25 апреля 2012 года "Реал" дома победил "Баварию" 2:1 после гостевого поражения с аналогичным счётом. Финалиста ЛЧ пришлось определять в серии пенальти, в которой "ротен" выиграли 3:1. У "сливочных" не забили Кака, Криштиану Роналду и Серхио Рамос.
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