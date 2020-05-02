Моуринью назвал единственное поражение, заставившее его плакать

Теги реал мадридбавария мюнхенжозе моуринью

Моуринью назвал единственное поражение, заставившее его плакать

Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, после какого матча он не смог сдержать слёз.

"Поражение "Реала" от "Баварии" в серии пенальти в Лиге Чемпионов сезона 2011/12. Той ночью единственный раз в тренерской карьере я плакал после матча. Хорошо это помню. Мы с помощником Айтором Каранкой остановились в машине перед моим домом и оба заплакали. Было очень тяжело, потому что мы были лучшими в том сезоне", - цитирует Моуринью Marca.

Напомним, что 25 апреля 2012 года "Реал" дома победил "Баварию" 2:1 после гостевого поражения с аналогичным счётом. Финалиста ЛЧ пришлось определять в серии пенальти, в которой "ротен" выиграли 3:1. У "сливочных" не забили КакаКриштиану Роналду и Серхио Рамос.

Не пропустите: Моуринью: "Мой "Реал" положил конец доминированию "Барселоны". | http://soccernews.ru
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