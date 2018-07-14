Моуринью назвал фаворита ЧМ-2018

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал фаворита финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии.

"Франция является фаворитом. Но обычно говорят, что в финале Чемпионата Мира нет фаворита и аутсайдера. В финале нужно не играть, а выигрывать. Необходимо идти именно с таким настроем. Уверен, хорваты пойдут туда с подобным настроем. Думаю, матч будет проходить на равных. Если игра затянется, то у хорватов будет меньше шансов. Но боевой дух может помочь им победить" - сказал Моуринью.

Напомним, что матч Франция - Хорватия состоится в воскресенье на стадионе "Лужники" в 18:00 мск.

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