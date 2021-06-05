Моуринью назвал фаворита Евро-2020

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Моуринью назвал фаворита Евро-2020

Фото инстаграм Жозе Моуринью

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью рассказал, у какой сборной, по его мнению, будут наивысшие шансы выиграть Чемпионат Европы.

"Если нужно назвать команду, которая станет победителем турнира, то я бы выбрал Францию, потому что у них фантастический состав. Имея на поле Килиана Мбаппе, сложно не выигрывать. Думаю, вылет на любой стадии раньше финала для них, - это провал. Я не вижу у них слабых сторон. Французы должны выиграть Евро", - цитирует Моуринью The Sun.

Соперники сборной Франции по групповому этапу Евро-2020 - Германия, Португалия и Венгрия.

"Трёхцветные" являются действующими чемпионами мира и вице-чемпионами Европы.

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