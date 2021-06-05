Моуринью назвал фаворита Евро-2020
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью рассказал, у какой сборной, по его мнению, будут наивысшие шансы выиграть Чемпионат Европы.
"Если нужно назвать команду, которая станет победителем турнира, то я бы выбрал Францию, потому что у них фантастический состав. Имея на поле Килиана Мбаппе, сложно не выигрывать. Думаю, вылет на любой стадии раньше финала для них, - это провал. Я не вижу у них слабых сторон. Французы должны выиграть Евро", - цитирует Моуринью The Sun.
Соперники сборной Франции по групповому этапу Евро-2020 - Германия, Португалия и Венгрия.
"Трёхцветные" являются действующими чемпионами мира и вице-чемпионами Европы.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1