Моуринью назвал фаворита Серии А

Известный тренер Жозе Моуринью оценил перспективы "Интера".

"Интер" должен выиграть Серию А в новом сезоне. Полагаю, что так и будет. В настоящее время я занимаюсь изучением немецкого языка, однако это никак не связано с тем, что я могу возглавить клуб из Бундеслиги.

Я разговариваю на английском, испанском, португальском, французском и итальянском языках. А вот немецкого как раз не хватает", - приводит слова Моуринью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что португалец возглавлял "Интер" с 2008 по 2010 год. Под его руководством клуб завоевал Лигу Чемпионов, кубок и суперкубок Италии, а также дважды становился чемпионом.

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