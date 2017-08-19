Моуринью назвал главного фаворита нового розыгрыша АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением о фаворитах нового розыгрыша английской Премьер-лиги.

"Финансовые возможности позволяют семи командам бороться за трофей. Когда люди говорят, что "Челси" потерял кого-то и стал слабее, они ошибаются. У них есть возможность покупать и продавать. Для меня фаворитом всегда является чемпион. "Челси" - действующий чемпион" - цитирует Моуринью Goal.com.

Напомним, что "Челси" стартовал в сезоне с домашнего поражения от "Бернли" со счётом 2:3.

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