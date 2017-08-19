Моуринью назвал главного фаворита нового розыгрыша АПЛ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением о фаворитах нового розыгрыша английской Премьер-лиги.
"Финансовые возможности позволяют семи командам бороться за трофей. Когда люди говорят, что "Челси" потерял кого-то и стал слабее, они ошибаются. У них есть возможность покупать и продавать. Для меня фаворитом всегда является чемпион. "Челси" - действующий чемпион" - цитирует Моуринью Goal.com.
Напомним, что "Челси" стартовал в сезоне с домашнего поражения от "Бернли" со счётом 2:3.
Не пропустите: Моуринью: "У нас просто команда с большей уверенностью, чем в прошлом сезоне". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|2
|6
|2
|Вест Бромвич Альбион
|2
|6
|3
|Уотфорд
|2
|4
|4
|Ливерпуль
|2
|4
|5
|Саутгемптон
|2
|4
|6
|Хаддерсфилд Таун
|1
|3
|7
|Манчестер Сити
|1
|3
|8
|Тоттенхэм
|1
|3
|9
|Лестер Сити
|2
|3
|10
|Эвертон
|1
|3
|11
|Арсенал Лондон
|2
|3
|12
|Бернли
|2
|3
|13
|Сток Сити
|2
|3
|14
|Суонси Сити
|2
|1
|15
|Челси
|1
|0
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|17
|Борнмут
|2
|0
|18
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|0
|19
|Кристал Пэлас
|2
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0