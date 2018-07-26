Моуринью назвал главного претендента на выигрыш АПЛ

Теги жозе моуриньюливерпуль

Моуринью назвал главного претендента на выигрыш АПЛГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал главного претендента на выигрыш английской Прмеьер-Лиги в сезоне 2018/2019.

"Честно говоря, я думаю, что "Ливерпуль" отлично поработал на трансферном рынке, потому что каждый игрок, которого они купили, является качественным исполнителем. Я счастлив за них... Учитывая работу клуба зимой и нынешним летом, вполне вероятно, что в этом сезоне будет установлен рекорд Премьер-Лиги по тратам. Я не думаю, что кто-то другой сможет приблизиться к такому уровню инвестиций. Следует признать, что "Ливерпуль" - главный кандидат на выигрыш чемпионства. Они должны побеждать", - цитирует наставника "красных дьяволов" goal.com.

Напомним,  "Ливерпуль" готовит еще один громкий трансфер. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Монако" объявил о подписании контракта с Головиным

"Монако" объявил о подписании контракта с Головиным

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов