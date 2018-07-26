Моуринью назвал главного претендента на выигрыш АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал главного претендента на выигрыш английской Прмеьер-Лиги в сезоне 2018/2019.

"Честно говоря, я думаю, что "Ливерпуль" отлично поработал на трансферном рынке, потому что каждый игрок, которого они купили, является качественным исполнителем. Я счастлив за них... Учитывая работу клуба зимой и нынешним летом, вполне вероятно, что в этом сезоне будет установлен рекорд Премьер-Лиги по тратам. Я не думаю, что кто-то другой сможет приблизиться к такому уровню инвестиций. Следует признать, что "Ливерпуль" - главный кандидат на выигрыш чемпионства. Они должны побеждать", - цитирует наставника "красных дьяволов" goal.com.

Напомним, "Ливерпуль" готовит еще один громкий трансфер. | soccernews.ru