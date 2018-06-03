Моуринью назвал главных фаворитов Чемпионата Мира

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал главных фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.

"Такие игроки, как Месси и Роналду, настолько хороши, что могут сделать свои команды лучше, чем это есть на бумаге. Я думаю, что Аргентина и Португалия могут преуспеть. Бразилия благодаря своему тренеру Тите может играть хорошо тактически, она обладает привычным для этой страны составом из одаренных игроков. Они также будут в числе фаворитов. Из европейских сборных в отборе действительно сильной мне показалась Испания. У нее в составе есть смесь опытных игроков и качественных молодых футболистов. Но никогда не известно как будут развиваться события. На Чемпионате Мира всегда есть место сюрпризу", - цитирует наставника "красных дьяволов" TuttoMercatoWeb.

Напомним, Моуринью пока не собирается тренировать сборную Португалии. | soccernews.ru