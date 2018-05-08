Моуринью назвал главных фаворитов Чемпионата Мира в России

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал главных фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.

Так, по мнению наставника "красных дьяволов", слова которого приводит football.fr, основными претендентами на выигрыш главного турнира четырехлетия будут сборные Аргентины, Бразилии, Испании и Португалии.

Напомним, Моуринью оштрафован за уклонение от уплаты налогов. | soccernews.ru