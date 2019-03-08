Моуринью назвал главных героев недели Лиги чемпионов

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Моуринью назвал главных героев недели Лиги чемпионов

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что думает об игроках, которые отличились в матчах Лиги чемпионов на прошедшей неделе. 

"Если думать об игроках, которые хорошо играют, я склоняюсь к кандидатуре Тадича, который потрясающе сыграл с "Реалом". Среди тренеров я бы отметил Эрика тен Хага и Оле-Гуннара Сульшера, они показывают невероятные результаты", - сказал Моуринью. 

"Манчестер Юнайтед" выбил ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что в декабре прошлого года Моуринью был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

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