Моуринью назвал главных героев недели Лиги чемпионов

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что думает об игроках, которые отличились в матчах Лиги чемпионов на прошедшей неделе.

"Если думать об игроках, которые хорошо играют, я склоняюсь к кандидатуре Тадича, который потрясающе сыграл с "Реалом". Среди тренеров я бы отметил Эрика тен Хага и Оле-Гуннара Сульшера, они показывают невероятные результаты", - сказал Моуринью.

"Манчестер Юнайтед" выбил ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что в декабре прошлого года Моуринью был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: СМИ: Моуринью в скором времени возглавит "Реал" | http://soccernews.ru