Моуринью назвал худший момент в своей карьере

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Моуринью назвал худший момент в своей карьере

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о самом худшем моменте в своей карьере.

"Худший момент? Это вылет в полуфинале Лиги Чемпионов 2012 года с "Реалом" от "Баварии". Мы были лучшими в Европе, стали чемпионами Испании, установив рекорд по очкам и забитым голам (100 очков и 121 гол - прим. Soccernews.ru). Я уверен, что мы бы победили в финале, если бы смогли пройти "Баварию".

Самое обидное, что пенальти не забили Роналду, Рамос и Кака. Эти игроки должны были гарантировать забитые пенальти, но те, кто никогда не промахивается, подвели меня", - приводит слова Моуринью Marca.

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