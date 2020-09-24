Моуринью назвал худший момент в своей карьере
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о самом худшем моменте в своей карьере.
"Худший момент? Это вылет в полуфинале Лиги Чемпионов 2012 года с "Реалом" от "Баварии". Мы были лучшими в Европе, стали чемпионами Испании, установив рекорд по очкам и забитым голам (100 очков и 121 гол - прим. Soccernews.ru). Я уверен, что мы бы победили в финале, если бы смогли пройти "Баварию".
Самое обидное, что пенальти не забили Роналду, Рамос и Кака. Эти игроки должны были гарантировать забитые пенальти, но те, кто никогда не промахивается, подвели меня", - приводит слова Моуринью Marca.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18