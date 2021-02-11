Моуринью назвал "игрой в кошки-мышки" матч "Тоттенхэма" и "Эвертона"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался о прошедшем матче Кубка Англии против "Эвертона", в котором его команда уступила со счетом 4:5 после дополнительного времени.

"Смешанные чувства после матча. Из плюсов: мы хорошо работали с мячом, были моменты, голы, показывали характер. Но дело в том, что атакующий футбол приносит победу, если у команды меньше своих ошибок, чем у соперника. Мы забили 4 раза, но этого оказалось мало. Все было похоже на игру в "кошки-мышки". Мышью были наши ошибки, а футболисты, как кошки, пытались избавиться от них", — приводит Goal слова Моуринью.