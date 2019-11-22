Моуринью назвал клуб, в котором может завершить тренерскую карьеру
Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью порассуждал о том, в каком клубе он может завершить тренерскую карьеру.
"Хочу остаться в "Тоттенхэме" на много лет, но я понимаю современные реалии. Собираюсь работать до 71 года. "Витория Сетубал" из Португалии может стать моим последним клубом", - приводит слова 56-летнего специалиста The Telegraph.
Стоит отметить, что в "Витории Сетубал" Моуринью начинал тренерскую карьеру - с 1987 по 1990 год он работал с молодёжными командами садинцев.
"Тоттенхэм" объявил о назначении португальца в минувшую среду. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.
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