Моуринью назвал критерии для выбора нового клуба

Теги жозе моуринью

Моуринью назвал критерии для выбора нового клуба

Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, как он будет выбирать для себя новое место работы.

"Могу сказать, что при выборе нового клуба я не должен руководствоваться эмоциями. Мне необходимо быть рациональным. Не нужно выбирать работу ради работы. Я не стремлюсь изо всех сил где-то работать. Мой следующий клуб должен быть мотивирующим проектом для меня. Я хочу вернуться более сильным, чем когда-либо. Я много работаю и учусь, чтобы вернуться", - приводит слова Моуринью A Bola.

56-летний Моуринью ранее тренировал "Бенфику", "Лейрию", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", вновь "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Трехкратный чемпион Англии, двукратный чемпион Англии, двукратный чемпион Португалии, чемпион Испании, двукратный победитель Лиги Чемпионов, двукратный победитель Лиги Европы.

Не пропустите: Моуринью не возглавит "Ювентус" из-за "Интера". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА обошел "Спартак" в чемпионате России и попал в групповой турнир Лиги Европы

ЦСКА обошел "Спартак" в чемпионате России и попал в групповой турнир Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бенфика Бенфика 34 87
2 Порту Порту 34 85
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 34 74
4 Брага Брага 34 67
5 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 34 52
6 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 34 52
7 Рио Аве Рио Аве 34 45
8 Боавишта Боавишта 34 44
9 Белененсиш Белененсиш 34 43
10 Санта-Клара Санта-Клара 34 42
11 Портимоненсе Портимоненсе 34 39
12 Маритиму Маритиму 34 39
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 34 36
14 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 34 36
15 КД Тондела КД Тондела 34 35
16 Дешпортиво Чавес Дешпортиво Чавес 34 32
17 Насьонал Насьонал 34 28
18 Фейренсе Фейренсе 34 20
Полная таблица

топ-5 тегов