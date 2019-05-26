Моуринью назвал критерии для выбора нового клуба

Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, как он будет выбирать для себя новое место работы.

"Могу сказать, что при выборе нового клуба я не должен руководствоваться эмоциями. Мне необходимо быть рациональным. Не нужно выбирать работу ради работы. Я не стремлюсь изо всех сил где-то работать. Мой следующий клуб должен быть мотивирующим проектом для меня. Я хочу вернуться более сильным, чем когда-либо. Я много работаю и учусь, чтобы вернуться", - приводит слова Моуринью A Bola.

56-летний Моуринью ранее тренировал "Бенфику", "Лейрию", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", вновь "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Трехкратный чемпион Англии, двукратный чемпион Англии, двукратный чемпион Португалии, чемпион Испании, двукратный победитель Лиги Чемпионов, двукратный победитель Лиги Европы.

Не пропустите: Моуринью не возглавит "Ювентус" из-за "Интера". | http://soccernews.ru