Моуринью назвал критерии для выбора нового клуба
Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, как он будет выбирать для себя новое место работы.
"Могу сказать, что при выборе нового клуба я не должен руководствоваться эмоциями. Мне необходимо быть рациональным. Не нужно выбирать работу ради работы. Я не стремлюсь изо всех сил где-то работать. Мой следующий клуб должен быть мотивирующим проектом для меня. Я хочу вернуться более сильным, чем когда-либо. Я много работаю и учусь, чтобы вернуться", - приводит слова Моуринью A Bola.
56-летний Моуринью ранее тренировал "Бенфику", "Лейрию", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", вновь "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Трехкратный чемпион Англии, двукратный чемпион Англии, двукратный чемпион Португалии, чемпион Испании, двукратный победитель Лиги Чемпионов, двукратный победитель Лиги Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Портимоненсе
|34
|39
|12
|Маритиму
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20