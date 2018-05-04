Моуринью назвал лучшего футболиста, с которым он работал

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Моуринью назвал лучшего футболиста, с которым он работал

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определил лучшего футболиста, с которым он работал.

"Роналдо - лучший на все времена. Я никогда не видел такого игрока, как он. Тот Роналдо, который играл в "Барселоне", был лучшей версией Роналдо за всю его карьеру" - приводит слова Моуринью AS.

Напомним, что Роналдо выступал за "Барселону" в сезоне 1996/97, а Моуринью в то время был в тренерском штабе каталонцев.

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