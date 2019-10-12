Моуринью назвал лучшего футболиста в истории

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Моуринью назвал лучшего футболиста в истории

Известный португальский тренер Жозе Моуринью поделился мнением о таланте бразильского форварда Роналдо.

"Роналдо - это феномен. Если говорить только о таланте и навыках, то он лучший футболист в истории. Никто не превзойдёт его. Да, Криштиану и Месси провели более долгие карьеры, они на вершине уже на протяжении 15 лет. А Роналдо помешали травмы. Тем не менее, талант этого парня был удивительным", - приводит слова Моуринью Marca.

Роналдо забил 404 гола в 579 матчах за "Крузейро", ПСВ, "Барселону", "Интер", "Реал", "Милан" и "Коринтианс".

За сборную Бразилии легендарный нападающий провёл 98 игр и отличился 62 раза.

Не пропустите: Феллаини: "Манчестер Юнайтед" поспешил c увольнением Моуринью". | http://soccernews.ru
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