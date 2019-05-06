Моуринью назвал лучшего хавбека в европейском футболе

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Моуринью назвал лучшего хавбека в европейском футболе

Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, кого он считает лучшим полузащитником европейского футбола на сегодняшний день.

"Для меня Жоржиньо - лучший полузащитник в Европе. Он потрясающе контролирует игру, отбирает мяч и справляется с давлением со стороны соперника", - цитирует Моуринью Tribalfootball.

"Челси" купил Жоржиньо прошлым летом у "Наполи" за 57 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний итальянец сыграл 50 матчей в составе "синих" и забил 2 гола.

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