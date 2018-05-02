Моуринью назвал лучшего игрока "МЮ" в сезоне

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал лучшего игрока команды в текущем сезоне.

По мнению португальца, это звание заслужил 21-летний полузащитник Скотт Мактоминей.

"Думаю, каждый молодой игрок, попадая в клуб, мечтает играть за первую команду. Когда мечта исполняется, он мечтает об участии в больших матчах, в Лиге Чемпионов и о дебюте в сборной. Этот парень, начав сезон с академии, за каких-то полгода получил все, что хотел. Вот почему игроком года в "МЮ", на мой взгляд, должен стать Мактоминей.

Изначально я считал таковым Матича. Но после того как Мактоминей не получил ни одной из наград молодому игроку, я передумал. Скотт не должен оставаться без приза, поэтому свой голос отдаю ему", – сказал Моуринью.

В текущем розыгрыше АПЛ хавбек провел всего 10 матчей.

Читайте: Моуринью не исключил, что Каррик получит должность в "МЮ" | soccernews.ru