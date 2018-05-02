Моуринью назвал лучшего игрока "МЮ" в сезоне

Теги манчестер юнайтедскотт мактоминейжозе моуринью

Моуринью назвал лучшего игрока "МЮ" в сезонеГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал лучшего игрока команды в текущем сезоне.

По мнению португальца, это звание заслужил 21-летний полузащитник Скотт Мактоминей.

"Думаю, каждый молодой игрок, попадая в клуб, мечтает играть за первую команду. Когда мечта исполняется, он мечтает об участии в больших матчах, в Лиге Чемпионов и о дебюте в сборной. Этот парень, начав сезон с академии, за каких-то полгода получил все, что хотел. Вот почему игроком года в "МЮ", на мой взгляд, должен стать Мактоминей.

Изначально я считал таковым Матича. Но после того как Мактоминей не получил ни одной из наград молодому игроку, я передумал. Скотт не должен оставаться без приза, поэтому свой голос отдаю ему", – сказал Моуринью.

В текущем розыгрыше АПЛ хавбек провел всего 10 матчей. 

Читайте: Моуринью не исключил, что Каррик получит должность в "МЮ"  | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов

Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
Полная таблица

топ-5 тегов