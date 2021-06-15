Моуринью назвал лучшего защитника мира

Теги жозе моуринью

Моуринью назвал лучшего защитника мираФото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью высказался о защитнике "Манчестер Сити" и сборной Португалии Рубене Диаше.

«На мой взгляд, Диаш – лучший центральный защитник мира сейчас, возможно.

Я бы сказал, что со своим появлением в английской Премьер-лиге Рубен обрел иное понимание и опыт конкурентоспособности", – поделился мнением португалец.

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